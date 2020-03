Coronavirus: l'ONG namuroise Hôpital Sans Frontière vole au secours des hôpitaux belges qui manquent de matériel

C’est ce qui s’appelle un retour à l’expéditeur. En temps normal, l’ONG Hôpital sans Frontière, installée en région namuroise, récolte du matériel médical auprès des hôpitaux pour l’expédier dans les pays en voie de développement. Mais en pleine crise du coronavirus (Covid-19), c’est aux hôpitaux belges dans le besoin qu’elle vient en aide. Elle leur a déjà donné 21 respirateurs artificiels, ainsi que 60.000 masques et 4.000 tenues de protection.

"C’est une preuve de la sévérité de cette crise, nos bienfaiteurs se sont souvenus du geste qu’ils avaient fait envers nous et ils nous ont rappelé pour nous demander si nous avions des masques à leur donner, ou des appareils de respiration à leur prêter pendant cette période exceptionnelle", explique Stéphane Huynen, administrateur délégué d’Hôpital Sans Frontière.

Solidarité et patriotisme

Le matériel amassé par l’organisation est stocké à Champion: 6.300 m² d’anciens dépôts militaires pleins à craquer. Hôpital Sans Frontière a tout de suite répondu favorablement aux sollicitations.

"C’est un mouvement de solidarité et de patriotisme qui était clair. Nous aidons surtout les pays en développement, en général. Et maintenant que l’aide est nécessaire en Belgique, évidemment qu’on l’a fait. On a ouvert nos stocks, point à la ligne, sans hésitation. Les techniciens des hôpitaux sont venus voir et ils ont pris tout ce qu’ils pouvaient prendre."

Plusieurs hôpitaux belges et du Grand-Duché du Luxembourg ont ainsi bénéficié de l’aide non-négligeable de cette ONG méconnue, créée il y presque 30 ans. Et ce n’est sans doute pas terminé. L'association a également été contactée pour participer à la mise en place de centres de pré-tri devant les urgences des hôpitaux namurois, pour accueillir les patients potentiellement atteints par le coronavirus.