"Contexte d'extrême pénurie de professeurs" : l'Institut de la Providence à Champion lance un appel à candidatures

Ces dernières années, la pénurie de professeurs, et notamment en langues, s’accentue. L’Institut de la Providence à Champion, qui habituellement, n’a pas de soucis pour recruter des professeurs, lance un appel aux parents d’élèves et sur les réseaux sociaux. Le mail envoyé aux parents d’élèves précise d’emblée "dans un contexte d’extrême pénurie de professeurs, je me permets de faire appel à vous". L’Institut recherche un professeur en langues modernes anglais/néerlandais pour donner cours en première et deuxième année (18 à 22 heures semaine) pour un remplacement de deux à trois mois. Il entrerait en fonction dès la rentrée le 6 janvier. Le profil recherché ? "De préférence un agrégé en secondaire inférieur. Je ne me fais pas d’illusion, trouver des agrégés à l’heure actuelle ce n’est pratiquement plus possible. Donc on est en recherche de candidatures de personnes qui ont toutes sortes de diplômes mais qui connaissent l’anglais, le néerlandais" annonce le directeur de l’établissement Olaf Mertens, avant de préciser "Il faut garder à l’esprit qu’on doit garder une certaine qualité d’enseignement".

Le directeur a déjà reçu plusieurs candidatures, il a plusieurs pistes, mais toutes les candidatures sont les bienvenues et peuvent être envoyées à direction@providencechampion.be.