Confinement – un refuge pour les femmes violentées ouvre ses portes à Namur

Le confinement peut exacerber les violences intrafamiliales et conjugales mais en aucun cas les justifier. Pour permettre aux femmes victimes de ces violences de se mettre en sécurité. La ville de Namur ouvre un refuge d’urgence temporaire. Ce refuge peut accueillir jusqu’à 25 personnes et est ouvert aux personnes qui résident à Namur. Ces femmes peuvent, bien évidemment, être accompagnées de leurs enfants. La ville assure que "tout a été mis en place pour y permettre le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale". Cet abri est géré en collaboration avec l’asbl "Les Trois Portes" et le service d’accompagnement "Ça vaut pas l’coup".

L’encadrement y est assuré par du personnel de la Ville et des organisations partenaires. Une présence est organisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L’accompagnement psychosocial y sera effectué sur place, ou par téléphone, par les différents partenaires.

L’adresse de ce refuge ne peut évidemment pas être communiquée pour des raisons de sécurité. Les personnes qui ont besoin d’aide sont invitées à contacter les différents services d’aides et d’écoutes de la ville. Leurs coordonnées sont inscrites à la fin de cet article.

Lieux d’accueil et services d’aide saturés

A Namur comme ailleurs en Belgique, les services communaux et les associations partagent cette inquiétude : le fait d’être confiné augmente le risque de violences au sein des couples et des familles. Les appels aux organismes d’aide révèlent une certaine augmentation de la tension. Or, les structures d’accueil habituelles pour femmes sont saturées et les mesures actuelles ne permettent pas d’envisager que des places se libèrent prochainement.

Cette augmentation des violences faites aux femmes était au centre du débat du CQFD de Soir Première du 7 avril 2020. Le nombre d’appels sur la ligne francophone d’écoute violences conjugales a doublé ces trois dernières semaines. Les équipes viennent d’ailleurs d’être renforcées.

Contacts

A Namur, le service de Cohésion sociale de la Ville de Namur a récemment augmenté sa capacité de réponse. Il peut être contacté :

Par téléphone aux 081/24.60.38 et 081/24.64.45, du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures.

Par WhatsApp au 0479/99.59.96

Par Facebook et Messenger : d’une rive à l’autre – loveisrespect

Par e-mail : dunerivealautre@ville.namur.be

Si vous êtes concernée ou concerné, il existe de l’aide. Faites appel aux ressources disponibles à Namur : 

Service de Cohésion sociale : voir coordonnées ci-dessous 

Dispositif d’urgence sociale : 0800 124 20 (24 heures/24) 

Les Trois Portes : 081/23.11.27 (24 heures/24) 

Ça vaut pas l'coup : 081/77.71.62 (8h30 à 17 heures) 

Ou à l’aide au niveau national :