Confinement: comment les centres d’accueil ont-il géré la crise ?

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19".

Début juillet, le magazine Alter Echos va sortir un nouveau numéro. Au cœur du sommaire, une question: "Comment vivre le confinement quand on est doublement confinés, à la fois entre les murs d’un centre d’accueil et dans un pays étranger ? ". C’est la question que s’est posée l’équipe d’Alter Echos. Dans le numéro qui sort en début juillet en librairie, ils nous offrent un focus sur les centres d’accueil pour les migrants, dont celui de Beauraing, dans le Namurois. "On voulait voir comment cela se passait avec les bourgmestres: ils ont dû trouver un équilibre avec les résidents et les habitants", détaille Pierre Jassogne, journaliste pour le magazine.

Entre horaires et mesures strictes, craintes et crise sanitaire, le magazine offre un aperçu de comment le confinement a été vécu chez nous.

Pour plus d’informations, Alter Echos est disponible en librairie mais aussi sur son site.