Le Festival "Cocq en Stock" ouvre sa 3ème édition ce mardi au Théâtre Jardin Passion à Namur. 5 jours pour 5 spectacles et 5 concerts, portés par de jeunes créateurs et de jeunes compagnies professionnelles. Marie-Noëlle Hébrant est comédienne et coordinatrice du Théâtre Jardin Passion, et évoque ce projet original...