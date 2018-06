"Cocq en stock" au Théâtre Jardin Passion à Namur, jusqu'au 16 juin

Le Théâtre Jardin Passion à Namur, accueille le Festival "Cocq en Stock" jusqu'au 16 juin. Un spectacle par soir et l'occasion pour de jeunes créateurs, de poser leurs valises, leur texte et leur jeu dans un vrai théâtre. Peut-être aussi le moment de se faire remarquer et d'être invité dans une saison théâtrale. Sébastien Hébrant est comédien, metteur en scène et programmateur au Théâtre Jardin Passion à Namur, il partage son engouement pour le projet :

"C'est un festival de la jeune création émergente, donc des jeunes qui travaillent avec peu de moyens, pour se montrer auprès des professionnels. Ils n'ont pas les subventions, ni la reconnaissance suffisante pour obtenir une place sur les grands plateaux directement. Donc ils ont commencé à se créer un festival qui est extrêmement varié, avec marionnettes, musique, danse, écriture contemporaine, jeune public, poésie et cinéma. C'est une plongée dans ce qui se fait de plus large en jeune création. C'est complètement explosé parce qu'ils ont cette force de la jeunesse, ils ne doutent pas de leur nécessité de créer."

Infos sur www.theatrejardinpassion.be