Citadelle de Namur : Les Solidarités passent au zéro plastique

On s’active sur les hauteurs de la Citadelle de Namur. Environ 450 personnes préparent d’arrache-pied la septième édition du festival. Nouveauté cette année, Les Solidarités passent au zéro plastique. Martin Wauthy, directeur du festival, explique la démarche. "La thématique de cette année, c’est le climat et l’environnement. Et donc, il n’y aura plus aucune bouteille en plastique. On passe au gobelet réutilisable. On a 32 food trucks et stands. Tous les commerçants ont comme consignes d’éviter tous les emballages plastiques. Dans tout ce qui est catering des équipes et compagnie c’est de la faïence, ce sont des verres en verre. Et chaque travailleur a reçu sa gourde et il va la remplir à la fontaine à eau." Les Solidarités s’inscrivent donc dans la même démarche environnementale que le festival Esperanzah !