Citadelle de Namur: la 11e édition des Médiévales sera insolite ce weekend

Les chevaliers en armures, les ménestrels et les damoiselles donnent rendez-vous ce weekend pour la 11e édition des Médiévales à la Citadelle de Namur, l'une des plus importantes fêtes médiévales en Europe selon les organisateurs. 500 reconstitueurs, comédiens et artistes et 40 spectacles à ciel ouvert. Cette année, la thématique s'inspire du thème touristique wallon de l'année: la Wallonie insolite.

Pour illustrer ces Médiévales insolites, il y aura un bourg qui présente la vie quotidienne au Moyen Âge. On y fera connaissances avec des personnages d'époque. Un peu plus loin, il y aura une ferme avec des animaux très insolites qui datent de l'époque Viking jusqu'au Moyen Âge. Il y aura des cochons laineux ou encore des moutons à quatre cornes. Il y aura à chaque fois des médiévistes pour expliquer et informer le public sur les pratiques de l'époque.

Des vraies joutes équestres

Christine Laverdure, la directrice du Comité Animations Citadelle, est très fière de pouvoir annoncer les premières joutes équestres. "Nous recevons deux grandes compagnies françaises, Cow Prod, et Les Ecuyers de l'histoire. Il y aura des spectacles équestres scénarisés de 11 à 20 heures, tous différents. On aura même des dames à cheval avec toutes les rituelles de l'époque".

Les Médiévales se déroulent ce samedi et ce dimanche de 11 à 20 heures.