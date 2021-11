Ciney : les directions des écoles fondamentales au bout du rouleau

Les treize directions des écoles fondamentales du réseau libre à Ciney tirent la sonnette d’alarme. Elles pointent une surcharge administrative et un manque criant de moyens dans un contexte Covid qui n’a fait qu’aggraver la situation. Elles ont envoyé un courrier à leur ministre de tutelle Caroline Désir et attendent toujours une réponse.

Dans cette lettre, les signataires rappellent qu’ils attendaient beaucoup du Pacte pour un enseignement d’excellence mais regrettent que les moyens n’aient pas suivi. Samuel Farcy dirige l’école fondamentale de la Providence : "La profession n’a pas été revalorisée. Nous devons en plus faire face à une pénurie de professeurs. En cette période de pandémie, les absences sont nombreuses et c’est extrêmement compliqué de trouver des remplaçants. A notre niveau, on nous en demande toujours plus. Avant, on se disait qu’on avait des périodes très chargées et d’autres qui l’étaient moins mais désormais on trime tout le temps. Dès qu’on a des cas de Covid dans l’école je perds un temps fou à les déclarer puis à prévenir les parents sans parler du suivi pour les procédures de testing !"

Et pour Samuel Farcy cette surcharge administrative empêche les directions d’école de mener à bien leurs missions pédagogiques qui devraient être prioritaires : "Je devrais être beaucoup plus aux côtés de mes enseignants. Ma mission c’est notamment de pouvoir accompagner et épauler ceux et celles qui débutent mais je n’ai plus de temps à leur consacrer !"

Dans ce contexte, les postes de direction d’écoles ne font plus rêver. Dans l’entité de Ciney, plusieurs départs à la pension anticipée ont été constatés. Les appels à candidature suscitent de moins en moins d’intérêt. A Havelange l’école de Village n’a carrément plus de direction depuis la rentrée.