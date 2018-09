Ciney: "la Collégiale est beaucoup plus belle maintenant"

Ils sont des dizaines à se masser ce matin autour de la Collégiale de Ciney. Et pour cause, huit ans après la tornade qui avait dévasté l'édifice, une messe est à nouveau célébrée ce dimanche. Une messe inaugurale co-célébrée par le doyen de la paroisse et l’évêque de Namur. Pour les paroissiens, c'est aussi l'occasion de pénétrer pour la première fois dans la Collégiale depuis juillet 2010, et d'admirer les travaux de l'intérieur, où règne un blanc éclatant. "Elle est beaucoup plus belle maintenant", commente une paroissienne. "Avant, elle était toute grise et triste, maintenant elle est toute blanche, merveilleuse, nous sommes très heureux !". Une autre paroissienne renchérit: "C'est la première fois que je reviens et ça fait quelque chose, parce que ce jour-là (le 14 juillet 2010, ndlr), c'était une catastrophe. Je ne m'imaginais pas que ce serait aussi magnifique, c'est bien fait, c'est nickel. Ça me fait plaisir de revenir, j'allais dans une autre église mais ici c'est mieux, c'est beaucoup plus clair".

Un lieu "aussi culturel que cultuel"

Pour l'évêque de Namur, Rémi Vancottem, c'est aussi un grand jour. "C'est émouvant pour moi aussi, je suis arrivé comme évêque de ce diocèse en 2010 et je n'avais jamais pu célébrer dans cette église. Elle a été magnifiquement restaurée." Pour lui, la rénovation de l'édifice ne concerne pas que les paroissiens qui assistent chaque semaine à la messe. C'est un événement qui touche tous les Cinaciens. "Les gens se reconnaissent dans ce bâtiment, ce sont leurs racines. C'est aussi culturel que cultuel. La plupart sont attachés à ce patrimoine, croyants et non-croyants. Les églises font partie de l'identité des villages, c'est le cas ici à Ciney."

Déjà le 7ème clocher

Ce n'est pas la première fois que la Collégiale subit des travaux. C'est en effet la septième fois que le clocher est reconstruit. Les six fois précédentes, il avait été endommagé lors des différentes guerres qu'a connu la région depuis le XIe siècle, ou de catastrophes naturelles. Symbole d’une ville, d’une bière également, l’édifice est classé au patrimoine wallon. Ces travaux ont été également l'occasion d'effectuer un ravalement de façade complet.