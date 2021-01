CHU UCL Namur: une enquête pour mieux comprendre les motivations du personnel hospitalier par rapport à la vaccination

Qui souhaitent de se faire vacciner, qui en a peur, et pourquoi ? Ce sont ces questions que le CHU UCL Namur a posées aux 4000 membres de son personnel sur les trois sites de Godinne, Dinant et Sainte-Elisabeth à Namur. Le nombre de réponses est important. 1300 participants, soit une personne sur trois. Le questionnaire est anonyme mais demande d’indiquer la catégorie professionnelle. Et comme on pouvait s’y attendre, ce sont les médecins et ceux qui se sont déjà fait vacciner contre la grippe qui sont le plus enclin à se faire vacciner contre le Covid-19. Au total, plus de 80 pour cent se disent prêts à se faire piquer contre le Covid-19.

Les personnes de moins de 45 ans sont plus hésitantes

"Un autre élément est plus étonnant", explique Anne Spinewine, responsable du service de pharmacie clinique au CHU UCL Godinne, en collaboration avec le groupe de recherche pharmacie clinique à l’UCLouvain. "Ce ne sont pas juste les 20-25 ou les 25-30 qui hésitent à se faire vacciner. Cela va jusqu’à 45 ans".

Un outil pour mieux comprendre l’appréhension

"On voit que les gens se disent très bien informés sur la transmission du Covid, sur les gestes barrière à appliquer. Plus de nonante pour cent le disent. Par contre, on voit que plus de la moitié des répondants n’est pas encore assez informée sur la sécurité du vaccin, sur l’efficacité du vaccin et sur ses méthodes de développement". Le CHU UCL Namur va donc encore intensifier ses séances d’information notamment avec des webinaires et des spécialistes infectiologues. Il compte aussi tourner des capsules vidéo qui répondent à toutes ces interrogations dans l’espoir d’augmenter encore le pourcentage de ceux qui vont se faire vacciner.