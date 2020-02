CHR de Namur : se rendre à pied au bloc opératoire plutôt qu'être brancardé

Si vous avez déjà été opéré, vous devez certainement vous souvenir de toute cette médication, cette manutention autour de l’opération : ce lit poussé à travers les couloirs labyrinthiques de l’hôpital. Si pour certaines personnes cette prise en charge complète est rassurante, pour de nombreuses autres, on se sent démuni, passif. En bref, on subit.

Ida arrive auprès de l'anesthésiste à l'étage du bloc opératoire - © RTBF - Anaïs Stas

Au départ, l’idée du patient debout a été implantée par l’infirmière Stéphanie Burnet, sa réflexion part du constat qu’en devenant un centre SOS mains, le CHR de Namur est amené à traiter un nombre nettement plus important de patients. Cela permet d’accélérer la procédure. Le CHR estime gagner en moyenne une heure sur chaque procédure. Sur une année, 80% des 2300 patients opérés à la main ont choisi de se rendre au bloc opératoire debout. "Cela change la relation entre le soignant et le soigné, la communication. Pour le personnel c’est moins de manipulations" explique Julie Labart, infirmière en chef de l’hôpital de jour. Le personnel soignant au bloc ressent également une nette différence. "Le patient arrive nettement plus détendu. Il marche, il parle, il arrive ici relax. Pour moi c’est très important, l’anesthésie se fait très facilement. Avant, on devait sédater le patient pour qu’il arrive détendu" conclu Audrey Pospièche, anesthésiste.

A noter que la tenue des patients debout a été adaptée. "Nous n’avons plus la blouse classique laissant les fesses à l’air. C’est un pyjama deux pièces : un dessus, un dessous, les fesses bien renfermées. La tenue est complétée par une paire de chaussettes antidérapantes, et les patients peuvent les reprendre chez-eux" annonce en souriant Julie Labart.