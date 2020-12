Choisir son sapin et le couper dans le champ, le succès grandissant d'une sapinière d'Anhée

Depuis cinq ans, Sapi Grange sur la commune d’Anhée propose à ses clients de venir choisir et découper son sapin de Noël directement dans le champ. "On a commencé par des flyers dans les boîtes aux lettres du village. Et chaque année il y a de plus en plus de monde" explique Anne-Sophie De Wouters, cogérante de la sapinière. L’idée provient d’un souvenir d’enfance. "On a un bois derrière la maison de mes parents. Quand on était enfant, chaque année, on allait choisir et découper notre sapin ensemble, en famille. On s’est dit qu’il fallait proposer cette activité familiale à nos clients".