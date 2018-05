Chevetogne: 25.000 visiteurs attendus à Passion Robinson ces 5 et 6 mai pour la 12ème édition

Passion Robinson, c’est une tradition à Chevetogne, le festival international des cabanes, roulottes et de l’habitat premier. Un week-end qui voit se croiser les plus farfelus des ingénieurs constructeurs de cabanes en tout genre.

Une trentaine d’exposants proposeront leurs dernières créations. Ils ouvrent les portes de leurs cabanes aux visiteurs, en quête d’insolite ou d’une solution de logement, qui les rapprochera de la nature.

Il s'agit à la fois d'un salon, réunissant les professionnels du secteur et leurs clientèles potentielles, et d'un festival, c’est-à-dire d'une manifestation festive et culturelle, lieu d’échange et de partage d’idées.

Lors du week-end, chaque visiteur peut devenir, lui aussi, un constructeur en herbe. Des ateliers créatifs sont répartis sur le Salon pour construire une hutte de lutin, un cabanon à perce-oreilles, une cabane en bois, un attrape-rêve…

L’orchestre international du VETEX (samedi et dimanche après-midi) et les petits impromptus pataphoniques de Max Vandervorst (samedi après-midi) seront aussi en déambulation sur le site, pour rythmer la balade. Bruno Belvaux évoque la philosophie de ce salon...