Chambre du Conseil de Namur : mandat d'arrêt prolongé pour l'assassin présumé de la joggeuse Wivinne Marion

Ce mardi matin, la Chambre du Conseil de Namur a prolongé le mandat d'arrêt de Xavier Van Dam, l'assassin présumé de Wivinne Marion. Depuis son interpellation et son arrestation, Xavier Van Dam, 28 ans, soutient qu'il ne se souvient de rien. "On ne nie pas la matérialité des faits" détaille son avocat Me Toussaint avant de poursuivre "mais mon client ne se souvient de rien. Psychologiquement il est très mal. Il aimerait se souvenir. Il dit que ce n'est pas lui, que ce n'est pas possible qu'il puisse commettre ce type de fait".

La victime, Wivinne Marion, a été tuée jeudi lors de son jogging. Elle avait 42 ans, était mère de deux enfants et pédiatre au CHR de Namur. Son corps a été retrouvé dans une voiture plongée dans la Sambre à Flawinne en fin de matinée. Son conducteur, Xavier Van Dam, a été interpellé à proximité après avoir été identifié par un témoin, qui l'a vu agresser et enfermer la joggeuse dans le coffre de sa voiture à Boninne.