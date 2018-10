Cerfontaine 2018: La nouvelle liste CERF+ va-t-elle ébranler la majorité absolue du MR?

11 sièges pour le MR, 4 pour l'opposition, il ne sera pas facile de détrôner la majorité absolue MR-IC du bourgmestre Christophe Bomblet. Il prend les mêmes et recommence. Il n'y a que trois nouvelles têtes sur sa liste. Le jeu semblait déjà gagné pour lui, surtout que l'opposition Ensemble a jeté le gant pour ces élections-ci. Mais il y a eu une surprise. Le maïeur se trouve face un revenant : Joseph Delwart. Il avait été élu pour la première fois en 1994. Mais il s'était retiré de la politique après quelques déboires judiciaires. Il revient à la tête d'une liste créée par lui, CERF+, pour Cerfontaine mérite plus. Elle regroupe l'opposition PS, cdH, Écolo et DéFI ainsi que des citoyens apolitiques. Pour Joseph Delwart, il ne s'agit pas d'un cartel mais d'un regroupement de personnes de différents horizons. Il faudra voir si elles vont séduire les électeurs et faire un peu d'ombre à la majorité absolue libérale.