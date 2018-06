Centre de jour pour sans-abris à Namur: le donateur s'impatiente

Où en est le centre de jour pour sans abris dans le centre de Namur ? En mars dernier un généreux donateur bruxellois a promis plus d'un million d'euros à l'asbl Educ'action et dignité pour rénover un espace vide du CPAS, 78 rue Saint-Nicolas. Un don qui permettait aussi de payer le loyer et 4 temps-plein pendant 5 ans...Mais le projet a provoqué une levée de bouclier dans le quartier... Une pétition plus tard, le bourgmestre Maxime Prévot a mis son veto.

Un donateur qui s'impatiente

Depuis le projet est bloqué et le donateur s'impatiente. Si on ne peut pas parler d'ultimatum, il a tout de même fixé une échéance comme l'explique Robert Bourgeois de l'asbl Educ'action et dignité : "Pour la fin de la semaine prochaine (vendredi 15 juin) il faut qu'il y ait une réponse claire et définitive. Parce que bien sûr il peut avoir d'autres projets et il reste maître de son don. Ce n'est pas un ultimatum car c'est une personne profondément humaniste mais il ne faut plus nous balader comme on le fait depuis des semaines."

L'asbl Educ'action et dignité ne désespère pas de pouvoir ouvrir le centre de jour pour le premier novembre, à l'entrée de l'hiver. "Les plans sont faits. Le montage financier tient la route, la concertation avec les acteurs de terrain fonctionne bien. Rien ne justifie ce blocage", argumente Robert Bourgeois. Du côté du CPAS, un autre lieu a été proposé dans le même quartier. Trop petit et inadéquat selon l'asbl. Le président du CPAS étant du parti Ecolo (Philippe Noël), l'asbl a aussi envoyé une lettre aux co-présidents du parti vert pour qu'ils jouent les médiateurs dans ce dossier.