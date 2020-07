BestMuseumBum – Les plus belles fesses sont-elles au Musée Archéologique de Namur ?

"Quand on a vu passer le défi, on s’est dit 'on a un candidat sérieux'" plaisante Fiona Lebecque, conservatrice à la Société Archéologique de Namur (SAN). Le #BestMuseumBum est un défi lancé sur les réseaux sociaux. Il invite aussi bien les conservateurs de musée que les visiteurs à photographier les fesses des statues.

Le défi a été lancé fin juin par le Yorkshire Museum au Royaume-Uni. Derrière le défi léger et coquin, l’idée est d’inviter les gens à revenir au musée après une longue période de fermeture. "Cela apporte un nouveau regard sur nos collections. Tout le monde peut proposer sa plus belle paire de fesses". Des musées français, espagnols, russes participent au challenge. "C’est facile, c’est gratuit et ça donne de la visibilité parfois à de petits musées".