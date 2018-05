Benoit Mariage à co-scénarisé le premier film de François Damiens, "Mon Ket"

"Mon Ket" le premier film de François Damiens sort aujourd'hui. Un mélange de caméras cachées et de fiction. L'histoire d'un mec en cavale, qui s'évade de prison pour s'occuper de son fils. Un film où se côtoient de vrais comédiens et des piégés de la caméra cachée. Il fallait donc scénariser un fil pour lier l'ensemble des scènes, et ne pas juste avoir une succession de gags. C'est là que Benoit Mariage est intervenu, en co-scénarisant le film, avec François Damiens. Des discussions jusqu'à tard dans la nuit...