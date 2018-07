Beauraing: la Ferme des fontaines finaliste du prix "Quelle est belle ma prairie"

La foire de Libramont est également l'occasion de décerner des prix comme le concours "Quelle est belle ma prairie". Il récompense des éleveurs qui placent le respect de la nature et la biodiversité au centre de leur démarche. Cette année, la prairie bio de Vinciane Duterme à Froidfontaine, un village de Beauraing, est parmi les dix finalistes. Le prix est décerné par l'ASBL Natagora, ensemble avec la Fugea, la Fédération des éleveurs et agriculteurs, et Natagriwal qui réunit les conseillers en agro-environnement.

Vinciane Duterme, l'agricultrice, et Thibaut Goret de Natagora sur la belle prairie qui vient d'être fauchée - © Monika Wachter - RTBF

Vinciane Duterme est fière de sa prarie

Elle a développé sa belle prairie pour ses vaches Salers. Elle les nourrit tout l'hiver avec ce foin. En automne, ces bêtes, comme elle les appelle avec amour, mangent la dernière repousse de l'herbe 100 pour cent naturelle. Il n'y a pas d'engrais et très peu de compost.

La prairie a surtout des attraits naturels avec notamment ses cinq mares. Vinciane Duterme les développe pour accueillir plus d'espèces d'oiseaux et d'insectes. C'est également pour cela qu'elle plante et entretien ses haies. Elles donnent un abri à ses vaches et forment un biotope précieux pour la faune et la flore.