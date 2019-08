Bal tragique à Rochefort: deux nouveaux mandats d'arrêt, les suspects en chambre du conseil ce vendredi

Le sort de l'homme de 38 ans grièvement blessé dans une bagarre à Rochefort le week-end dernier est incertain. Hier, l'agence Belga, citant plusieurs de ses proches, annonçait que la victime avait finalement succombé à ses blessures après plusieurs jours dans le coma. Mais selon le procureur du Roi de Namur, l'homme était toujours vivant ce vendredi matin.

Par ailleurs, l'enquête avance: deux nouvelles personnes ont été placées sous mandat d'arrêt. Un individu avait déjà été interpellé et inculpé de coups et blessures ayant entraîné une incapacité supérieure à quatre mois.

Ce vendredi, les trois suspects comparaissent devant la chambre du conseil de Namur et seront fixés sur leur chef d'inculpation, en fonction de l'évolution de l'état de la victime. On devrait en savoir plus en fin de journée.

Rappelons que la bagarre s'était produite dans la nuit de samedi à dimanche au bal au lampions de Rochefort.