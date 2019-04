Attention aux chutes à l'hôpital et à la maison

Un tapis, un câble électrique ou encore une chaussure qui traîne, tous ces objets peuvent nous faire tomber quand on est plus âgé ou affaibli par une opération. Afin de diminuer les risque de chutes, le CHR du Val de Sambre à Auvelais a organisé une journée de sensibilisation dans le hall d'entrée de l'hôpital. "Il faut savoir que 40 pour cent des patients qui sont hospitalisés sont à risques de chutes explique Annelies Lurquin, infirmière responsable de la journée de sensibilisation. Ça a été testé avec des échelles qui sont validées. Et donc mettre en place une stratégie pour les prévenir, pour éviter cet événement indésidérable est important."