Athénée d'Andenne : le directeur ne peut pas faire signer une décharge aux parents

Le directeur de l’Athénée d’Andenne a pris toutes les précautions pour la rentrée Covid-19 dans son établissement avec une check-list de 180 mesures de précaution. Mais il voulait en plus que les parents, les tuteurs ou les élèves majeurs signent une décharge de responsabilité où ils s’engagent "à n’exercer aucun recours contre l’Athénée royal d’Andenne, ni envers son chef d’établissement, en cas de contamination au Covid-19."

La Fédération Wallonie Bruxelles a ordonné à l'Athénée d'Andenne de stopper cette demande de décharge de responsabilité - © Google Map

Une initiative un peu maladroite

La tutelle a eu vent de cette démarche et a demandé au directeur de stopper tout. Pour Julien Nicaise, administrateur délégué de Wallonie Bruxelles Enseignement, c’est une initiative un peu maladroite. "Nous lui avons immédiatement signifié qu’il devait retirer ce type d’attestation. Maintenant, il n’a pas prévenu son employeur… Il aurait dû demander notre avis ou notre autorisation. On aurait pu éviter ce petit couac. Ce qui compte c’est qu’on a repéré la chose et qu’on puisse réparer cela".

Le directeur n'a pas souhaité faire de commentaires.