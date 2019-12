Assesseurs défaillants: 28 jugements à Nivelles aujourd'hui

Ne pas répondre à son devoir citoyen est une faute qui peut coûter cher : entre 400 et 1.250€ d'amende. Une facture salée qui aurait pu tomber pour 28 assesseurs défaillants aujourd'hui, dans le Brabant Wallon. 5 de ces 28 personnes seulement étaient présentes au tribunal correctionnel de Nivelles ce matin, pour se justifier de n'avoir pas assumé leur rôle d'assesseurs lors des élections du 26 mai dernier. Condamnés à une première amende de 250€ qu'ils n'avaient pas payée, les assesseurs absents étaient invités cette fois à s'expliquer devant la juge. Les prévenus présents comptent sur leurs justifications et arguments pour faire pencher la balance, à condition qu'il s'agissent d'éléments concrets et qui puissent être démontrés. Pas question par exemple d'avancer l'argument d'un unique jour de congé, ou d'un désaccord avec le monde politique pour justifier d'avoir manqué à son devoir citoyen. Ces réponses ne passent généralement pas (du tout) auprès des juges.

À Nivelles, la juge a prononcé aujourd'hui plus de 20 condamnations à 480€ d'amandes. Une facture salée mais nécessaire selon elle, pour combattre l'incivisme grandissant dans notre société.