Après la crue de la Semois, le Pont de Claies de Laforêt à Vresse est remonté

Il n’aura finalement été absent que trois semaines du paysage de la Semois. Il, c’est le Pont de Claies qui relie le bord de la Semois à l’île de Laforêt, près du village du même nom, sur la commune de Vresse-sur-Semois. Cette passerelle a été emportée par la crue de la Semois, le 15 juillet en matinée. En 24 heures, le niveau du cours d’eau avait augmenté d’un mètre. La force du courant et l’importance de la crue n’ont laissé aucune chance au petit pont.

Un pont démonté et remonté chaque année pour la belle saison, et qui a déjà été détruit par le passé. Cette année, il a été emporté seulement un petit mois après son montage. Avec les années, et l’expérience, la sécurisation de la passerelle a été améliorée. Les claies ont été câblées lors du montage de la structure en juin. Le dispositif a empêché les claies d’être emportées par le courant, ce qui a permis de les récupérer. Après quelques réparations, l’attraction touristique a été reconstruite ce jeudi 5 août.