Après des années d'attente, les pompiers de Couvin déménagent enfin

Après des décennies d'attente et six ans de travaux, les pompiers quittent, ces jours-ci, leur vieux garage communal (qui faisait office de caserne) dans le centre-ville pour emménager dans un nouveau bâtiment le long de la N5.

Un déménagement qui n'interrompt cependant pas leurs activités. "Ils ont trois interventions à gérer en même temps que les caisses, nous explique le capitaine Gilles Boonen. Il y a un sauvetage de personne, une pollution et maintenant un départ pour un feu de cheminée (…) Tous ces gens qui s’occupent du déménagement doivent également continuer à assurer le service. Et c’est là la grosse difficulté : tout doit être assuré. Raison aussi pour laquelle un déménagement d’une caserne prend du temps. Car on doit pouvoir garder le contact avec la centrale et il faut rester prêt des camions, en cas d’urgence."

Le déménagement doit encore se poursuivre jusque demain soir. La dernière phase sera le transfert des camions de pompiers. La nouvelle caserne, elle, devrait être opérationnelle à partir de 17-18h00.