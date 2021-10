Appel du député bourgmestre de Onhaye en faveur des victimes de la tornade

En plénière du Parlement wallon, alors que l’assemblée régionale devait voter la prolongation du fond de rayonnement post-covid de la Wallonie, le mandataire cdH Christophe Bastin a déposé un amendement afin que l’on utilise cette enveloppe pour aider les sinistrés de la tornade de juin dernier à Beauraing, Gedinne ou Rochefort.

Christophe Bastin, lors de la séance plénière du Parlement wallon : "Je demande, tout simplement, que l’argent public soit utilisé à bon escient. Cassons la tirelire du rayonnement wallon et utilisons-le aux bénéfices des sinistrés des tornades de juin plutôt que de financer des jeux vidéo, des BD et des applications de chasse aux trésors. Monsieur le Ministre Président, arrêtons le saupoudrage, je pense que la Wallonie n’a pas les moyens et aidons nos sinistrés Wallons. Les Beaurinois, les Rochefortois, les Gedinnois ne sont pas des sinistrés de seconde zone".

Le ministre-président Elio Di Rupo, a rappelé que l’existence de ce fonds "n’altère en rien les priorités de reconstruction et d’aide au relogement des sinistrés" que ce soit pour les inondations ou les tornades. Il rappelle que le fond de rayonnement a pour vocation de soutenir les initiatives qui contribueraient à faire connaître les talents wallons, son patrimoine et ses richesses tant en Belgique qu’à l’étranger.