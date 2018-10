Andenne: un autre candidat MR dans l'oeil du cyclone après un post raciste sur un site satirique

Eric Bertrand est 10e candidat sur la liste MR à Andenne. Il adore rire. Mais aujourd'hui, il ne sait plus où se mettre. Il a partagé sur le site V.D.R. (Vendeurs de rêves) cette publication qui a été très mal perçue. Il l'a très vite retirée, après quelques minutes. Mais le mal était fait. "Je l'ai publié sur un site qui est humoristique au deuxième et troisième degrés et très satirique. Je l'ai publié et je me suis dit tout le monde va en rire." Mais il a vite déchanté quand les réactions sont arrivés. "J'ai reçu pas mal de critiques, qui étaient tout à fait fondées. Maintenant je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Je me retrouve le dernier des méchants."

Des excuses mais pas d'exclusion

Eric Bertrand a très vite publié des excuses sur sa page Facebook et s'est désinscrit de la page V.D.R. "Il n'était nullement dans mes intentions de prendre position sur cette tragédie qui touche des êtres humains qui cherchent juste une vie meilleure... Si malgré tout, j'ai blessé quelqu'un, je tiens à m'en excuser" écrit-il sur sa page.

Pour David Clarinval, président de la fédération provinciale namuroise du MR, ces faits sont inacceptables. "Ce sont des propos racistes. Il est évident que nous condamnons fermement cette diffusion de blague douteuse. Ce genre de blague n'est pas tout du acceptable".

Un autre candidat MR d'Andenne avait été évincé pour des raisons semblables il y a quelques semaines. "Ici, sur la liste, comme elle a été déposée officiellement, il n'est plus possible de retirer légalement un candidat. Mais on étudiera, après les élections, la possibilité de le sanctionner en interne". Ce ne sera probablement pas évident pour le MR d'Andenne de se présenter avec un candidat qui risque des sanctions après les élections.