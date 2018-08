Andenne ne veut pas d'un dépôt pétrolier

Un dépôt pétrolier avec des cuves de près de 12 mètres de haut à quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville d'Andenne, le long de la Meuse...Comfort Energy qui avait vu son premier projet recalé en 2016, a remanié ses plans et a introduit une nouvelle demande de permis...

Le projet est à l'enquête publique depuis ce vendredi 24 août mais, comme il y a deux ans, la commune et son bourgmestre n'en veulent absolument pas, et Claude Eerdekens ne mâche pas ses mots pour parler de ce projet : "vous imaginez, on est à côté de la gare, on est en plein cœur de ville, à 500 mètres de l'hôtel de ville ! Vous ne trouverez nulle part d'autre en Europe occidentale, un projet de dépôt pétrolier avec des tankers en plein cœur de ville. C'est tout à fait insensé !"

Dans les règles et en faveur de l'environnement selon Comfort Energy

Du côté de Comfort Energy on croit en ce projet. Tout est dans les règles, nous dit-on. Ce parc doit prendre place sur une friche industrielle appartenant au Port autonome de Namur (PAN). Et ce projet est bien dans l'air du temps. A l'heure de la mobilité verte, ce parc pétrolier permettra d'être approvisionné en pétrole, par bateau, ce qui est moins polluant. Il n'y aura qu'une dizaine de camions sur place pour réaliser les livraisons de mazouts au particuliers.

Des aménagements ont été apportés au projet, au niveau de la hauteur des cuves notamment...Des améliorations balayées d'un revers de main le bourgmestre d'Andenne. "c'est du foutage de gueule, ça veut dire qu'au lieu d'avoir des cuves de 12 mètres et demi, on aura des cuves de 11 mètres de haut. Alors qu'elles étaient au départ pastelisées, elles seront blanches, c'est d'ailleurs beaucoup plus visible. Rien n'est fait pour leur intégration dans le paysage".

Recours au conseil d'état en cas de permis accordé

Claude Eerdekens ne comprend pas pourquoi mettre ce parc pétrolier à cet endroit. Selon lui le Port autonome de Namur possède un autre site industriel à Andenne, localisé également en bord de Meuse mais plus éloigné du centre. Un endroit qui conviendrait mieux au projet selon le bourgmestre et que le port autonome pourrait aussi concéder à Comfort Energy . Comfort Energy n'est pas vraiment du même avis : cet autre site est beaucoup moins pratique et trop isolé des accès autoroutiers.

La commune envisage en tout cas un recours au conseil d'état si le permis est accordé par le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire Carlo di Antonio. Le projet de construction du parc pétrolier et l'étude d'incidence qui a été réalisée peuvent être consultés jusqu'au 25 septembre à l'administration communale d'Andenne.