Andenne: les habitants font revivre une vieille tradition le soir du réveillon de Noël

Le soir du réveillon, les andennais font revivre une tradition wallonne vieille de 200 ans. Ils vont jouer aux "Trairies" dans les boulangeries et dans les cafés. Il s'agit d'une partie de carte où les joueurs essaient de gagner une buche ou un cougnou. Il y a quelques années, les adeptes se faisaient de plus en plus rares. Aujourd'hui, c'est à nouveau l'engouement.

Un jeu pour gagner une buche ou un cougnou

Dans l'atelier de la boulangerie de Karen Baude les joueurs se pressent autour des tables. Les règles sont faciles : il y a dix joueurs autour de la table qui paie 2,50 euros de mise pour participer. Chacun reçoit une carte et on retourne la dernière sur la table. Celui qui a la carte la plus haute de la couleur de celle posée sur la table gagne un cadeau comestible. Il y a cinq lot: une buche pour deux personnes, puis un cougnou de 750 grammes et ensuite leur poids diminue. Le plus petit cougnou s'appelle "li trôye" (la truie) et pèse 125 grammes. Le but n'est pas tellement de gagner mais de s'amuser.