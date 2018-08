Andenne : Ecolo et le CDH s'unissent pour tenter de bousculer Claude Eerdekens (PS), bourgmestre depuis 45 ans

Non, Claude Eerdekens ne prend pas encore sa retraite ! L’inoxydable bourgmestre d’Andenne (en place depuis 45 ans !) emmènera une fois de plus la liste socialiste aux prochaines élections communales. Ou plutôt la liste PSD@, pour Progrès Solidarité Développement Avenir. Objectif : conserver une majorité absolue au conseil communal d’Andenne (19 sièges sur 29 en 2012).

Il y a quelques mois, l’annonce de Claude Eerdekens de son intention d’abandonner l’étiquette du PS, suite au scandale Publifin et à la gestion de la crise par le Président Elio Di Rupo, avait provoqué des aigreurs d’estomac chez un certain nombre de militants. Avec l’étiquette PSD@, le bourgmestre sortant ménage la chèvre et le chou, et insiste sur l’ouverture de sa liste à la " société civile " (10 candidats sur 29 ne sont pas affiliés au PS).

Le MR, en coalition avec le PS dans l’actuel collège (malgré seulement trois sièges en 2012), se verrait bien rempiler pour 6 ans supplémentaires : " On travaille bien ensemble, nous déclarait l’échevine du commerce Françoise Léonard fin 2017. Je m’entends bien avec Claude Eerdekens. " Elle sera encore tête de liste pour le MR à Andenne le 14 octobre.

Mais en face, l’opposition s’organise. Le CDH et Ecolo ont décidé de présenter une liste commune : ADN, pour Andennais, Dynamiques et Novateurs. La tête de liste sera occupée par le conseiller communal Etienne Sermon (CDH) et poussée par l’écologiste Hugues Doumont. Avec 7 sièges sur 29 aux dernières élections communales, a priori, ADN ne menace pas le leadership de Claude Eerdekens. " Mais nous voulons faire bouger les lignes, donner l’espoir d’une alternative, glisse H Doumont. " ADN aussi revendique une liste d’ouverture, avec un rôle accru pour les citoyens non étiquetés politiquement, qui occuperont un tiers des places sur la liste.

Autre nouveauté pour le prochain scrutin communal : Défi présentera une liste, emmenée par David Lombet, le président du club de foot de Sclayn.