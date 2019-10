Affaire Luperto: la cour d'appel de Liège rouvre les débats

La Cour d'appel de Liège a ordonné mardi la réouverture des débats dans le dossier de Jean-Charles Luperto. Le député-bourgmestre PS de Sambreville est inculpé d’outrage public aux mœurs. Selon le parquet, il aurait commis des actes d’exhibitionnisme qui se seraient produits dans les toilettes de la station-service de l’autoroute de Spy sur la E42 au printemps et à l’été 2014. Jean-Charles Luperto avait toujours contesté ces faits.

Jean-Charles Luperto devait être jugé en janvier 2019 devant le tribunal correctionnel de Namur. Mais ses avocats, Me Marc Preumont et Marc Uyttendael, contestent la compétence du tribunal de première instance. Parmi les moyens évoqués, la défense soulevait une question d’irrecevabilité des poursuites. Cette question avait déjà été précédemment tranchée par la Chambre des mises en accusation. La cour a constaté dans son arrêt que l’irrecevabilité des poursuites ne pouvait plus être soulevée par Jean-Charles Luperto et sa défense. Dans le même arrêt, la cour a estimé devoir rouvrir les débats. Ces débats porteront à nouveau sur des aspects techniques de la procédure. La Cour d'appel de Liège réexaminera l’affaire le 18 février 2020 à 09h00.