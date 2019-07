Adrien Lambinet accommode le trombone à la sauce électro et à l'impro

Adrien Lambinet, tromboniste Liégeois de 40 ans a été choisi pour enseigner dans la nouvelle classe de trombone de l’IMEP, l’Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur. Pour ses cours, il prévoit de dépoussiérer le répertoire du trombone avec un répertoire de musiques modernes, du monde, jazz etc. Pour y parvenir ses ingrédients sont une recherche constante, de l’improvisation et la musique électronique.

"Après mon parcours classique, la découverte de l’improvisation a changé ma façon de jouer" explique Adrien Lambinet. "J’ai écouté la musique différemment, le son que je produisais et l’impact que mon son a. L’improvisation oblige à une écoute de fou". Cette découverte l’a poussé à s’ouvrir à tous les styles, rechercher de nouveaux sons. "La musique électronique est venue naturellement comme une extension de mon instrument pour trouver de nouveaux sons. J’aimerais transmettre à mes élèves qu’il faut toujours chercher. On ne trouve pas toujours ou on ne trouve pas ce à quoi on ne s’attendait, mais il ne faut jamais arrêter de chercher".

Pour l’IMEP, ce choix de professeur très ouvert et polyvalent entre en résonance avec un projet pédagogique mis en place depuis 5 ans : l’informatique musicale. Cette section propose aux jeunes de s’orienter vers les univers des musiques de film, jeux vidéo, 3D, 4D, publicités, jingles radio.