Action syndicale au Domaine de Chevetogne: ce dimanche l'entrée sera gratuite

Vous choisirez peut-être de vous balader ce weekend à Chevetogne. Et bien sachez que dimanche l'entrée sera gratuite en raison d'une action du personnel du domaine provincial.

Action pour revendiquer un parc accessible à tous les publics.

Le personnel est inquiet des mesures d'économie demandées par la Province de Namur, qui doit à l'avenir assumer le financement des zones de secours.

Les agents du Domaine provincial de Chevetogne mèneront donc ce dimanche 23 mai, dès 10 heures, une action syndicale ayant pour objectif de rappeler aux politiques provinciaux que le Domaine de Chevetogne doit rester public et à qualité égale :

"Au lieu de mettre un piquet de grève avec une fermeture du site, on a préféré une ouverture du site avec une entrée qui sera entièrement gratuite pour tous, au lieu de 10 euros en cette période. Et on proposera aux visiteurs d'apposer sur leur véhicule l'autocollant de notre action, et s'ils le souhaitent, de signer notre pétition", explique le délégué syndical Fabrice Collignon.

Toutes les activités traditionnelles seront ouvertes. Pour l'action, des activités supplémentaires seront organisées: vente de pop-corn et de barbes à papa à prix coûtant, lecture de contes ou encore atelier de fabrication de masques.

Devant désormais assumer le financement des zones de secours, la Province de Namur a demandé des économies au domaine, rendant son avenir incertain :

"Réforme provinciale globale, manque de personnel, économies financières de plus de 20%, passage en régie autonome, risque de privatisation, appauvrissement, ... Ce sont les dangers qui menacent le domaine d'ici à 2024-2026."

Une économie de 300.000 euros doit être réalisée en 2021 :

"Mais cela continue ainsi jusqu'en 2024. Soit 1.200.000 euros, alors que le budget de fonctionnement du domaine est de 1.500.000 euros." Les différentes propositions faites par la direction ont jusqu'à présent été refusées par le Collège provincial."