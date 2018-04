Abbaye de Villers-la-Ville: des voleurs ont tenté de s'emparer du coffre-fort de la brasserie

Le début de saison touristique s’avère pour le moins délicat pour l'Abbaye de Villers-la-Ville. Non pas à cause des chiffres de fréquentation - le site a fait le plein ce weekend à l’occasion des festivités organisées à Pâques - mais à cause d'un contretemps qui a seulement été communiqué mercredi…

La brasserie La Cave du Moulin, située - comme son nom l'indique - dans l'ancien moulin de l'abbaye (en face des ruines), a en effet été visitée par des voleurs dans la nuit de dimanche à lundi. Le constat a été établi lundi matin par le personnel qui arrivait pour travailler : les bureaux ont été fouillés et les malfrats ont tenté de repartir avec le coffre-fort. Mais en vain.