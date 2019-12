A Wartet, un bunker rasé illégalement

Dans un champ dans le village de Wartet, à l’emplacement du bunker, il ne reste que des gravats. Le bunker construit dans les années trente a été complètement rasé. Il aura fallu une dizaine de jours pour venir à bout des épais murs de l’édifice en béton armé. Une destruction réalisée sans permis d’urbanisme. Ce sont des habitants qui ont lancé l’alerte. Jean, un voisin, témoigne "le propriétaire du champ est venu nous dire qu’il allait détruire le bunker et qu’il avait toutes les autorisations".

Du côté de la ville de Namur, on explique que le propriétaire s’est rendu à l’urbanisme ce mercredi 18 décembre 2019 pour se renseigner sur les démarches à entreprendre pour tenter de se régulariser. "Il va entrer une demande de permis d’urbanisme. Elle sera examinée par la ville. Si le permis est accepté on en reste là, s’il est refusé, alors une procédure judiciaire débutera et le propriétaire risque une amende" explique Stéphanie Scailquin, échevine de l’urbanisme.

Le bunker détruit avait avant tout une valeur historique et symbolique. Il faisait partie d’un ensemble plus vaste de fortifications. "Il avait la particularité d’avoir une tourelle. Il fait partie d’un ensemble de bunkers comme la ligne Maginot. Ils sont séparés de maximum quatre à six kilomètres et jouaient le rôle de porte défensive de la ville de Namur" détaille Virgile Declercq, président de l’ASBL Historia.

Dans la région, une trentaine de bunkers et de forts demeurent. La question de leur entretien et préservation se pose.