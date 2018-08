A Namur, quel est le meilleur endroit pour observer la rotation de l'Enjambée ?

La phase la plus impressionnante du chantier de l'Enjambée, la passerelle cyclo-piétonne qui reliera Jambes au grognon c'est ce vendredi matin !

La phase d'assemblage des cinq parties de l'arc inférieur de la passerelle sera terminée. Il sera temps de déposer les deux extrémités de la passerelle dans ses sabots situés de part et d'autre de la Meuse. L'Enjambée, qui repose sur un ponton, va donc être poussée sur le fleuve puis pivotera.

La rotation est programmée dans un créneau horaire situé entre 09h30 et 13h00. La manœuvre doit durer entre 30 à 45 minutes.

Une partie des quais côté Namur et côté Jambes seront, par mesure de sécurité, inaccessibles. Alors, où se placer pour avoir le meilleur panorama sur l'Enjambée ? Plusieurs options s'offrent à vous, la ville de Namur et le SPW ont élaboré un plan.

Les lieux recommandés sont : le quai des Joghiers (actuellement occupé par Quai Novèle ?), sur le trottoir surplombant le quai, sur les trottoirs de l'avenue Baron Huart, des ponts de Jambes et des Ardennes (pour une vue plus globale), et enfin sur les hauteurs de la citadelle côté Jambes.

Des agents seront également présents pour accueillir le public, fournir des informations et un feuillet explicatif.