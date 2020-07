À Namur, la Foire de juillet aura bien lieu cet été

Le collège échevinal de Namur a fait suite, ce mardi, à la demande des forains namurois d’organiser, in extremis, la Foire de juillet. Celle-ci aura lieu du 15 au 27 juillet, encadrée par de nombreuses mesures sanitaires.

Afin de permettre l’organisation de la Foire, celle-ci sera limitée dans sa taille. "Une cinquantaine de stands seront présents. La surface sera également limitée à la rue des Bourgeois, où se situera l’entrée, la rue du Quatrième-Génie et la place des Cadets, où se trouvera la sortie. Il y aura donc également un sens de circulation unique, et toutes les autres entrées et sorties seront barrées", explique Anne Barzin (MR), échevine du Tourisme, des Fêtes et animations urbaines, "Il n’y aura pas de forains sur le parking des casernes, vu que celui-ci a été promis pour une action en faveur des commerçants en matière de stationnement".

Les horaires seront également adaptés, avec une fermeture prévue à 1 heure du matin les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. De même, la Foire ouvrira plus tôt dans l’après-midi, à 14 heures contre 16 heures l’année dernière. "Cela permettra au public de venir plus tôt dans l’après-midi. On espère que le public adaptera ainsi ses horaires de visite. D’habitude, beaucoup de monde vient, surtout le week-end. C’est très bien en période normale, mais pas durant une pandémie. Avec deux heures supplémentaires, cela permettra d’étaler davantage les visites dans le temps", justifie l’échevine.