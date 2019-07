A Mettet, on produit encore du cresson de rivière comme à l'ancienne

Les pieds dans l’eau, le dos arc-bouté sur le cresson, le couteau à la main, Christophe Eustache récolte le cresson de rivière. Depuis des décennies, le geste et le matériel n’ont pas changé. Dans sa famille, cela fait 60 ans que l’on cultive et récolte cette plante. Il est aujourd’hui seul aux commandes.

Le cresson des fontaines n’est presque plus cultivé en Belgique. En cause, ses exigences environnementales : la plante a besoin de beaucoup d’eau courante pour se développer. La cressonnière de Christophe Eustache possède une source d’eau froide. "Cette parcelle est parfaite pour cultiver le cresson en été, et pour l’hiver, j’ai une parcelle à Jemeppe-sur-Sambre avec une source d’eau chaude".

Les semences sont difficiles à acheter. Du coup, Christophe Eustache laisse monter une parcelle pour récolter les graines. Il sème ensuite à la volée, comme à l’ancienne. La plante, riche en fer, était autrefois un des rares légumes disponibles en hiver en Belgique.