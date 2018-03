Ambiance tendue à l'ouverture du marché aux bestiaux de Ciney: "On craint les retombées"

Pourtant, c’est précisément la bonne période pour acheter puisque les bêtes vont bientôt aller en pâture. Plus de 2.600 bêtes sont prêtes à l'engraissement. Et à Ciney, les marchands sont venus des quatre coins de la Belgique pour faire des affaires.

Les transactions ont débuté vers 9h00. Elles se concluent dans la cafétaria. Alors, l’activité va-t-elle subir de plein fouet les effets de la crise Veviba ? "Moi, j'ai acheté et vendu des bêtes mais c'est quand même plus calme que d'habitude. Cela dit, ce n'est pas la catastrophe non plus." Un autre marchand confirme qu'il est parvenu à vendre ses bêtes. Mais a-t-il "bien" vendu? "Ça, c'est un bien grand mot..."

Une légère diminution des prix

Parmi les autres vendeurs, on retrouve Frédéric Pierard, marchand aux bestiaux et président de la Fédération de commerce de bestiaux et de viande. Il tient à relativiser cette première journée du marché "d'après-crise": "On me donnait l'équivalent de 1.625 euros à 7h30. Finalement, je viens de les vendre à 1.550 euros. A un moment donné, il faut choisir: soit je reviens avec mes bêtes, soit je les vends."

Côté acheteurs, certains ont fait de bonnes affaires. Comme ce Français venu de Bourgogne, séduit par le plus grand marché aux bestiaux d'Europe. "Tout le monde nous parle ici de la crise mais en France, rien du tout ! On est venu pour acheter des bêtes de qualité, car c'est le berceau du blanc-bleu. Et on est content parce qu'on a trouvé ce qui nous fallait."