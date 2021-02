A Dinant, un oiseau rarissime en Belgique, le tichodrome échelette, attise la curiosité

Au pied du rocher Bayard à Dinant, longues vues et jumelles sont de sortie. On plisse les yeux et on scrute intensément l’aiguille rocheuse. Chaque jour, des ornithologues de tout le pays se pressent. Ils viennent de Ypres, Gand, Bruxelles, Saint-Hubert… Au cœur de toutes les curiosités, un oiseau rarissime en Belgique : le tichodrome échelette.

Certaines années, un seul spécimen est observé en Belgique. "C’est normalement un oiseau de haute montagne. Mais il a une migration altitudinale, c.-à-d. qu’en hiver il ne va pas vers le sud, mais descend en altitude, dans les vallées" détaille Jean-Yves Paquet, ornithologue chez Natagora. "Normalement, il reste dans les vallées dans le sud de la France, près de Grenoble par exemple, mais on pense que certains individus suivent de grands cours d’eau, des fleuves". Le Tichodrome aurait donc suivi la Meuse pour trouver à Dinant un lieu de villégiature plaisant le temps d’un hiver.