A Dinant, ils veulent tous détrôner le roi Richard !

Le moins que l’on puisse dire c’est que les cartes politiques ont été rebattues à Dinant à la veille des élections communales. La majorité conduite par le bourgmestre MR Richard Fournaux s’est lézardée après l’exclusion d’un échevin, Thierry Bodlet, et l’annonce qu’un autre échevin, Robert Closset, était persona non grata sur la liste du bourgmestre. Ce dernier s’est d’ailleurs empressé d’annoncer qu’il présenterait sa propre liste (Dinant). Tandis que Thierry Bodlet a rejoint pour sa part la liste emmenée par le conseiller communal Axel Tixhon (Intérêt dinantais) qui regroupe le CDH, Ecolo et des candidats d’ouverture.

De là à imaginer que le trône du Roi Richard vacille il n’y a qu’un pas. Car si sa majorité sort manifestement affaiblie de cette dernière mandature, l’opposition est divisée. A la gauche de l’échiquier, il faudra aussi compter sur la liste emmenée par le conseiller communal PS Laurent Belot (Dinant autrement). Tandis que le député wallon indépendant André-Pierre Puget (J’existe) ratissera une partie de l’électorat de droite. C’est en tout cas son objectif.

Le jeu politique paraît donc très ouvert à Dinant. Et si Richard Fournaux rêve de conserver sa majorité absolue au soir du 14 octobre prochain (55% des voix en 2012), il sait que le scénario le plus probable est celui d’une coalition.