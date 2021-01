90 doses de vaccin pour l’hôpital Chirec de Braine l’Alleud, soit 7,5% de l'ensemble du personnel soignant

La vaccination a commencé jeudi à l’hôpital Chirec de Braine l’Alleud. La procédure s’est bien déroulée mais elle a été rapidement bouclée. L’hôpital n’a reçu que 90 doses. Ce qui équivaut à 7,5% du personnel soignant. Alors que plus de 80% souhaitent se faire vacciner.

Cette insuffisance de vaccin serait due au fait que l’hôpital de Braine l’Alleud appartient au groupe Chirec. Dont on retrouve deux centres hospitaliers (Hôpital Delta et Sainte Anne-Saint Rémi) en région Bruxelles Capitale. L’hôpital Delta est un Hub de distribution de vaccins. Après la vaccination dans les maisons de repos et les consignes de la COCOM, il ne restait que 244 doses au groupe Chirec pour la vaccination de son personnel. Le docteur Hervé Lignian, médecin chef de l’hôpital brainois, ne peut pas cacher sa déception.

Pas de vaccination dans les unités covid

Sur 1200 membres du personnel soignant, seulement 45 doses ont été administrées ce mercredi. En priorité, ce sont les équipes des soins intensifs et des urgences qui ont reçu le vaccin.

D’après le docteur Hervé Lignian, "C’est une situation ridicule. Ces doses ne nous ont pas permis de vacciner le personnel des unités covid ou des unités qui seraient amenées à redevenir des unités covid en cas de troisième vague".

Une sélection pas naturelle

Une sélection a dû être faite parmi le personnel soignant. Un choix compliqué selon le docteur Hervé Lignian. "Ce n’est pas la foire d’empoigne parce que tout le monde se comporte de manière digne mais c’est une gestion de la pénurie qui est extrêmement pénible. Surtout quand on entend des informations disant qu’il y a des hôpitaux dans lesquels on vaccine tous les jours." Dans la région, la plupart des autres hôpitaux auraient vacciné près de la moitié de leur personnel. C'est une situation difficile à expliquer aux membres de l'équipe du docteur Hervé Lignian.

Normalement, l’hôpital devrait recevoir 120 doses la semaine prochaine pour poursuivre, toujours en douceur, la vaccination de son personnel.