500 bénévoles de la Croix-Rouge en formation à Namur: "Rester au top pour sauver des vies"

Depuis ce mardi, bénévoles et secouristes de la Croix-Rouge se forment à la Marlagne à Wépion sur les hauteurs de Namur. Secouristes, ambulanciers, volontaires et formateurs… en tout, ils seront 500 à participer pendant 15 jours à une trentaine de formations aux premiers soins, secours, équipements et ambulances.

Avec au menu notamment des exercices en conditions du réel. Comme cette simulation de prise en charge de victimes d’intoxication alimentaire dans un camp scout réalisée sous un soleil de plomb par une dizaine de bénévoles et secouristes de la Croix-Rouge.

Simulations d’intervention

"Bonjour monsieur, que se passe-t-il ?", interroge un participant. "J’ai mal au ventre, je n’arrête pas de vomir et j’ai très chaud", lui répond un formateur qui pour l’occasion se met dans la peau d’un scout. Le secouriste reprend son explication : "Je vais prendre quelques paramètres et ensuite on va vous accueillir dans le poste médical avancé (PMA)."

Sophie participe elle aussi à cet exercice. Elle est secouriste depuis un an à la Croix-Rouge. "Là on a fait un montage de tentes et puis l’installation de ce qu’on appelle le PMA pour l’enregistrement à l’entrée et à la sortie des victimes, le placement des brancards et des différentes zones en fonction des pathologies des victimes."

Garder les bons réflexes

Comme Sophie, ils sont près de 500 volontaires et professionnels à venir rafraîchir leurs connaissances grâce à des mises en pratique. Pour Thierry Brugneaux, responsable des formations "réanimations", ces ateliers sont essentiels pour conserver les bons réflexes dans les situations d’urgence. "Se former, certainement, mais aussi maintenir ses compétences, c’est très important, explique le formateur. Les techniques évoluent et si on veut être au top, il faut tout le temps être dessus."

Alors en tout la Croix-Rouge propose une trentaine d’ateliers de ce type pendant une quinzaine de jours histoire que ses professionnels et bénévoles gardent la main. Des secouristes et volontaires susceptibles d’intervenir dans le cadre de situations d’urgence comme les attentats de Bruxelles ou la catastrophe de Ghislenghien par exemple. Mais aussi des évènements de grande ampleur comme des festivals de musique, les 20 km de Bruxelles ou encore des matchs de foot.