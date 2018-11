38 arbres hautes-tiges et des sentiers, bientôt sur le site des Abattoirs de Bomel

Dix ans après les premières discussions, la réhabilitation des anciens abattoirs de Bomel touche à sa fin. Les travaux d'aménagements extérieurs seront terminés à la fin du mois de novembre. Pas un jardin mais des chemins, pour permettre aux riverains de bénéficier de raccourcis, et de traverser le site qui avant était muré. 38 arbres hautes-tiges seront également plantés sur un gazon. Il ne restera donc qu'une dizaine de places de parking pour les employés. Dimitri Bouchat, Chef de service de la Régie foncière parle d'une négociation possible par la suite, avec la Ville de Namur :

"L'ensemble va devenir un espace public, et ce sont des négociations qu'il faudra avoir avec la ville. Mais je ne sais pas ce qui sera décidé. Avant les travaux il y avait beaucoup de voitures ventouses sur le site, et je ne pense qu'il faille répéter cette façon de faire. Il y a un vaste parking SNCB à 10 minutes, qui pourra accueillir un flux plus conséquent pour les spectacles, éventuellement."