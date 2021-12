21.000 plants de lavandins viennent d’être plantés, une première en Wallonie !

C’est une première en Wallonie ! 21.000 petits plants de lavandins viennent d’être plantés en terres namuroises. On a l’habitude d’en apercevoir dans les jardins et dans les parterres de fleurs, le lavandin est planté un peu partout en Belgique. Il possède de nombreuses vertus, mais il s’agit avant tout d’une plante mellifère, dont les abeilles raffolent.

Les deux agriculteurs ont donc dû procéder à des analyses de sol pour s’assurer que la terre était adaptée à la culture du lavandin. Les plants de Pierre Antoine et Matthieu viennent tout droit du sud de la France et sont issus d’une production biologique. À terme, les plants vont pousser de 90 cm de chaque côté, et vont couvrir une largeur d'un mètre 80.

Pourquoi le lavandin ?

Leur objectif primaire est avant tout de produire du miel. Il y a une cinquantaine de ruches d’un côté de la parcelle, et une cinquantaine de l’autre côté de la parcelle. Au printemps, les abeilles vont bouger pour aller butiner sur d’autres plantes comme le colza, le tilleul et dans les bois. Mais au moment de la floraison de la lavande, beaucoup de ruches seront rapatriées près du champ de lavandin, parce qu’il n’y aura plus rien d’autre à butiner.

Le lavandin fleuri plus tard que les autres fleurs.

Ce qui fait la jonction entre le miel de printemps et le miel d’été, c’est ce qu’on appelle le "trou de miellée." "Habituellement, notre saison s’arrête début juillet. Mais le lavandin fleuri plus tard que les autres fleurs soit, à partir de mi-juillet. Et donc, on s’organise pour avoir des fleurs pendant le trou de miellée et continuer de produire." explique Pierre-Antoine. Les abeilles vont ainsi uniquement butiner les fleurs de lavandin et s’il ne pleut pas, elles vont rentrer du nectar massivement.

L’huile essentielle de lavande

Une fois le miel produit, les fleurs seront séchées et puis distillées, pour se transformer en huiles essentielles et valoriser la plante à 100%. Pour produire de l’huile essentielle, il est préférable de couper les fleurs à 80% de la floraison. Il faut couper l’entièreté des hampes florales pour maximiser le retour en huile essentielle. En août, lorsqu’il fait sec et que la floraison est terminée, il faut récolter les fleurs et puis les faire sécher, dans des grandes cages métalliques sous un abri. Une fois sèches, les fleurs seront broyées et passées au distillateur.

Il faut changer ses habitudes

Les deux hommes aimeraient que ce type de production se multiplie en Belgique. Sachant que le prix de la terre coûte très cher – on parle de 80.000 à 100.000 euros l’hectare – l’objectif est donc de valoriser la terre. Selon Matthieu, il faut produire des choses rentables : "Si on produit du froment, qui n’est plus rentable, il faut changer ses habitudes. Il faut créer quelque chose qui a une plus grande valeur ajoutée. Entre-autre des plantes plus spécifiques. Il y a plein d’autres plantes qui seraient valorisées à un meilleur prix, et que le consommateur attend. La Belgique est un importateur net de lavande, donc dans tous les cas, il y a une demande pour le produit au niveau du marché local." Les deux agriculteurs espèrent donc pouvoir produire plusieurs tonnes de miel et d’huile essentielle de lavande d’ici quelques années.