200 panneaux de signalisation volés à Ohey, 15.000 euros de préjudice pour la commune

C’est un sale coup pour les autorités communales d’Ohey, en province de Namur: environ 200 panneaux de signalisation ont été dérobés en quelques mois sur le territoire de la commune. "Le phénomène a commencé au début de l’été dernier et il s’accentue, déplore Christophe Gilon, bourgmestre. Ce qui a davantage attiré notre attention, c’est le vol début septembre d’un radar préventif situé près des écoles. On a aussi constaté des vols lors de manifestations, comme lors du jogging organisé à l’école de Perwez. Quand on a voulu récupérer les barrières qui avaient été disposées pour sécuriser les lieux, elles avaient disparu".

Le préjudice est estimé à 15.000 euros, sans compter les heures de travail pour placer de nouveaux panneaux. Et malheureusement, la commune n’est pas assurée contre ce genre de vols.