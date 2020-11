11 novembre à Namur: quatre monuments aux morts ont été vandalisés la nuit dernière

Scandalisé par ces dégradations, le bourgmestre de Namur envisage de porter plainte. - © M. Prévot

"Salir ainsi la mémoire des anciens combattants et de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour nos libertés, ça me heurte profondément. Les Gilets jaunes n’avaient déjà pas beaucoup de crédit avant cela, ils ont définitivement perdu le peu qu’il leur restait. Et leur honneur aussi."

Le bourgmestre envisage de déposer plainte.