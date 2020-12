1,8 million de rotifères envoyés dans l’espace par l'UNamur

1,8 million de rotifères belges arrivent ce soir à la station spatiale internationale. Pour la seconde fois, des scientifiques de l’UNamur en partenariat avec le Centre d’étude de l’énergie nucléaire et l’ULB, ont envoyé ces animaux microscopiques (200 micromètres à 1 millimètre) dans l’espace. Objectif, étudier leur ADN. Les rotifères résistent à tout et c’est justement ce qui fascine les scientifiques et les pousse à les envoyer dans l’espace. La première fois, les chercheurs se sont intéressés à leur reproduction. Après un voyage de deux semaines dans l’espace, les rotifères n’ont présenté aucune altération de leur fertilité. Ils ont, en effet, donné naissance à une progéniture tout comme leurs collègues restés sur terre.

4 images Un scientifique de l’UNamur observe les rotifères qui ont effectué le premier voyage dans l’espace, en 2019. © UNamur/Marc Guillaume

L’ADN à la loupe

Ce nouveau voyage dans l’espace est l’occasion de tester cette fois-ci leur ADN. Les rotifères sont capables de le restaurer rapidement. La question est de savoir s’ils peuvent le faire aussi rapidement dans l’espace que sur terre. Pour répondre à cette interrogation, les scientifiques ont volontairement endommagé l’ADN de ces microscopiques animaux. “A l’université, on a un accélérateur à particules qui nous permet d’irradier massivement les rotifères. On l’a fait avec des doses qui sont une centaine de fois plus importantes que ce que nous, êtres humains, pouvons supporter. Le génome de ces animaux est complètement fragmenté. Ils partent donc avec ce désavantage. Notre objectif est de regarder si leur ADN peut être réparé correctement ou non dans l’espace et quelles en sont les conséquences”, explique Boris Hespeels, l’un des responsables de cette étude.

4 images Il s’agit d’une partie des scientifiques de l’UNamur en charge du projet. © UNamur/Marc Guillaume

“Exploration spatiale plus poussée”

Envoyer ces microscopiques animaux dans l’espace et les étudier à leur retour sur terre, est une manière de comprendre les effets d’un vol spatial sur les êtres vivants et donc sur les hommes. “Un aperçu des mécanismes sous-jacents de ce processus de réparation de l’ADN peut éventuellement permettre d’augmenter la résistance des astronautes aux rayons cosmiques ", explique la radiobiologiste Sarah Baatout du Centre d’étude de l’énergie nucléaire. “Cela ouvre la porte à une exploration spatiale plus poussée " poursuit-elle.

4 images Les chercheurs de l’UNamur préparent les rotifères pour leur voyage dans l’espace. © UNamur/Marc Guillaume

Jamais deux sans trois

Un troisième voyage est prévu pour 2025. L’objectif est d’aller encore plus loin pour tester la résistance des rotifères. “Par exemple, les rotifères seront placés à l’extérieur de la Station spatiale internationale, où ils seront exposés sans protection à de très basses températures, à un environnement sous vide et à de fortes doses de rayonnement ultraviolet et ionisant”, peut-on lire dans le communiqué de presse de l’UNamur.