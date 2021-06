Yves Planchard nouveau Président de Vivalia

CDH et PS, les deux partis de la majorité provinciale luxembourgeoise se sont mis d’accord sur le nom du successeur de Marielle Remy, démissionnaire, à la Présidence du Conseil d’Administration de Vivalia. Il s’agit d’Yves PLANCHARD, Premier échevin de Florenville et ancien Vice-Président de l’intercommunale hospitalière. Il pourra, disent CDH et PS, s’appuyer sur son expérience en matière de santé pour assurer la continuité du travail réalisé jusqu’à présent sous l’ancienne présidence de Vivalia. Dans le même temps, Philippe Bontemps, Bourgmestre de Durbuy et Conseiller provincial CDH sera proposé comme Vice-Président à la place de Roland Déom qui reste administrateur. Sera également proposée comme membre du bureau exécutif Coralie Bonnet, échevine de Bastogne et Conseillère provinciale CDH.